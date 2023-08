Von Benjamin Emonts, München

Wie eng die Beziehung zwischen der Uhrenmanfaktur Rolex und dem Juwelier Bucherer bereits ist, zeigt sich in dessen Showroom in München. Am erlesensten Platz der Boutique - aus dem Fenster blickt man direkt auf die Münchner Oper - hat Bucherer eine Rolex Pearlmaster in einem Glaskasten drapiert, das Gehäuse komplett aus Gold und das Zifferblatt mit Brillanten besetzt. Die Damenuhr kostet laut Preisschild 111 600 Euro. Auch sonst kommt man in der Boutique für gebrauchte Uhren, die im Fachsprech als Certified Pre-Owned bezeichnet werden, an Rolex nicht vorbei. Die rund 35 Exponate der Luxusmarke nehmen locker doppelt so viel Platz wie alle anderen Marken ein. Die Hierarchie ist offensichtlich.