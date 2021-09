Von Michael Bauchmüller

Serie "Rohstoffe der Zukunft" Auf welche Ressourcen kommt es künftig an? Und wie können sie gerecht und nachhaltig genutzt werden? Diesen und anderen Fragen geht die Süddeutsche Zeitung in einer großen Serie nach - hier finden Sie alle Folgen.

Wie die Sache mit den großen Löchern genau begann, ist schwer zu sagen. Mit bloßen Händen? Mit geformten Steinen? Irgendwann jedenfalls waren da die Hacke und der Spaten. Hacke und Spaten erlaubten tiefere Löcher. Wer tiefere Löcher gräbt, stößt auf neues Material. Wer neues Material findet, kann daraus neue Sachen machen. So kam die Kohle an den Tag und die Dampfmaschine in die Welt. Aus Hacke und Spaten wurden Presslufthammer und Bagger, Bohrtürme und Schaufelräder, Förderbänder und Muldenkipper. Die Technik schritt fort, die Löcher wurden tiefer.