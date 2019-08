2. August 2019, 18:46 Uhr Rohstoffe und Devisen Schweizer Franken beliebt

Am Freitag ist die Schweizer Währung als sichere Anlage beliebter als Gold, denn dort nehmen Anleger die Vortagesgewinne mit. Die Ölpreise erholen sich nach ihrem Kurssturz wieder etwas.

Nach der neuen Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China haben Investoren am Freitag beim als "Sicherer Hafen" geltenden Schweizer Franken zugegriffen. Im Gegenzug verbilligte sich der Dollar um 0,8 Prozent auf 0,9820 Franken. Der Euro war mit 1,0913 Franken so billig wie zuletzt vor zwei Jahren. Parallel fielen die Renditen Schweizer Anleihen von einem Rekordtief auf das nächste. Die 50-jährigen Bonds rentierten zeitweise bei minus 0,172 Prozent. Gold verlor am Freitag um bis zu ein Prozent am Wert, stabilisierte aber sich bis zum Abend wieder. Das Edelmetall kostete somit unverändert 1445 Dollar je Feinunze. Am Donnerstagabend war der Kurs der "Antikrisen-Währung" angesichts der Zolldrohungen aus den USA um mehr als zwei Prozent gestiegen.

Am Freitag nahmen viele Anleger die Gewinne mit. Die Ölpreise erholten sich am Freitag ein Stück weit von ihrem Kurssturz am Donnerstagabend. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 62,02 US-Dollar. Das waren 1,52 US-Dollar mehr als am Vortag, aber immer noch zweieinhalb Dollar weniger im Vergleich zum Höchststand am Donnerstag. Der Brent-Preis war in der Nacht zum Freitag um knapp acht Prozent abgestürzt - so stark wie zuletzt vor vier Jahren. Der Grund waren wieder hochgekochte Konjunkturängste, nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle auf chinesische Waren ankündigt und Peking mit weiteren Schritten gedroht hatte. Alles hänge vom Abschluss eines Handelsabkommens mit China ab. Der Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt war in den vergangenen Monaten bereits eine Belastung für die Weltwirtschaft. Lahmt die Wirtschaft wird auch weniger Öl als Grundstoff oder Zusatz vieler Produkte in fast allen Branchen benötigt. Händler befürchteten auch eine Verschärfung des Tones im Handelskonflikt mit Europa.