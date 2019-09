Alle Augen waren an den globalen Finanzmärkten um 23.55 Uhr deutscher Zeit auf einen Preis gerichtet, der in der Sprache der Händler das merkwürdige Kürzel Lcoc1 trägt. Was nicht heißt, dass dieser Preis uninteressant wäre. Im Gegenteil: Er bewegt Preise, schmiert die globale Wirtschaft und treibt Verbraucher zur Verzweiflung. Lcoc1, dieses unauffällige Kürzel gehört zum weltweiten Ölpreis.

Als der der frühe Ölhandel in Singapur am Montag um null Uhr deutscher Zeit beginnt, da macht der Preis für ein Ölfass der Nordseesorte Brent einen Satz nach oben. Binnen Sekunden schießt die Notierung zeitweise um 19 Prozent in die Höhe, auf 71,95 Dollar für ein Fass. Zum Vergleich: Als die Händler am Freitagabend ihre Büros verlassen hatten, da hatte die selbe Menge noch etwa 60 Dollar gekostet. Doch die Attacken auf zwei Raffinerieanlagen in Saudi-Arabien am Samstag haben den Ölmarkt durchgerüttelt und sein fragiles Gleichgewicht ins Wanken gebracht.

Für die Händler ist die Markteröffnung um Mitternacht ein Schock. Die Preiskurve, sie zeichnete wie ein Seismograph die Nervosität am Markt nach. Dass der Ölpreis auf einen Schlag mehr als zwölf Dollar zulegt? Dem Datendienstleister Bloomberg zufolge ist das der größte Preissprung seit 1988. Große Ausschläge über sechs oder sieben Prozent hinaus? Am Ölmarkt nicht an der Tagesordnung. Doch die Zeiten am Ölmarkt sind gerade nicht normal. "Das ist der größte Angebotsschock in der Geschichte", schreibt Rohstoffexperte Bob Ryan von BCA Research. Schon fürchten Ökonomen um die Weltwirtschaft und Verbraucher um ihre Tankladung. Sind diese Sorgen berechtigt?

Saudi-Arabien ist der wichtigste Ölexporteur auf dem Globus, fünf Prozent des globalen Ölangebots kommen von dort. 9,8 Millionen Barrel des Rohstoffs produziert das Königreich jeden Tag. Man muss nach den Angriffen sagen: produzierte. Denn nach Einschätzung von Experten dürften die Drohnenangriffe auf die zwei größten Ölanlagen des Königreichs den Output der Saudis um etwa 5,8 Millionen Barrel pro Tag gesenkt haben. Schließlich handelte es sich bei den Zielen der Angriffe um die größte Ölverarbeitungsanlage des Landes, Abaqiq, und das zweitgrößte Ölfeld in Khurais. "Abqaiq ist das Herz des Systems, und es hatte gerade eine Herzattacke", sagt Ölexperte Roger Diwan von IHS Markit.

Engpass-Gefahr in Deutschland besteht nicht, trotzdem könnte Benzin teurer werden

Ob Verbraucher den Ölpreisschock im Laufe des Montags an der Tankstelle zu spüren bekommen, ist derzeit noch unklar. Preismeldungen von Tankstellen in der Nacht im Großraum München legen nahe, dass der Benzinpreis für einen Liter der Sorte E10 im Vergleich zu Sonntagabend eher noch um einige Cent gesunken ist. Erfahrungsgemäß nutzen die großen Tankstellen-Ketten Schocknachrichten am Ölmarkt allerdings mitunter, um den Preis hochzusetzen. Ob das am späteren Montagmorgen passiert, wenn die europäischen Konzernzentralen wieder besetzt sind, ist unklar.

Dennoch dürfte Öl in Deutschland nicht knapp werden. 2018 bezog die Bundesrepublik schließlich nur ein Prozent ihres Öls aus Saudi-Arabien. "Eine Engpass-Gefahr beim Öl besteht also nicht", sagte ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands der Deutschen Presseagentur.

Nicht nur Verbraucher, auch Ökonomen sorgen sich wegen des Preisschocks beim Öl. Manche fürchten, dass ein dauerhaft höherer Preis die ohnehin fragile weltwirtschaftliche Lage noch weiter eintrübenund viele Länder endgültig in eine Rezession treiben könnte. Öl gilt als Schmierstoff der Wirtschaft, ist Grundstoff vieler Produkte. Sie alle könnten teurer werden, falls der Ölpreis auf Dauer hoch bleibt.

Auch Konsumenten könnten bei steigenden Preisen ihr Geld stärker beisammenhalten. Das würde die Weltkonjunktur besonders hart treffen. Viele Unternehmen halten sich in der aktuellen Lage schon jetzt mit Ausgaben und Investitionen zurück. Im Gegensatz dazu hatten die Konsumenten in den vergangenen Monaten immer noch gut Geld ausgegeben und damit die Konjunktur gestützt. Dieser Effekt könnte nun einbrechen und die Weltwirtschaft bedrohen. Allerdings nur, wenn der Ölpreis über Wochen auf dem aktuellen Niveau bliebe. Die Betonung auf: wenn.