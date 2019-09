Am Rohölmarkt haben einige Anleger nach den kräftigen Gewinnen des Vortages Kasse gemacht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) amerikanisches Leichtöl WTI gab um 4,9 Prozent auf 59,83 Dollar nach. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 4,6 Prozent auf 65,88 Dollar, nachdem sie am Montag wegen der Angriffe auf saudi-arabische Ölförderanlagen mit einem Plus von zeitweise knapp 20 Prozent den größten Kurssprung seit 1991 verzeichnet hatte. Am Nachmittag verstärkte sich der Preisdruck durch nachlassende Spekulationen auf Versorgungsengpässe. Insider rechnen damit, dass sich die Produktion schneller normalisieren wird als ursprünglich erwartet. Sie werde binnen zwei bis drei Wochen wieder vollständig hochgefahren sein, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Nun berichteten Insider, Saudi-Arabien habe schon fast 70 Prozent der Produktionsmenge von 5,7 Millionen Barrel Öl pro Tag wiederhergestellt, die durch die Attacken lahmgelegt worden war.

Das Pfund Sterling bröckelte erneut ab und lag zeitweise mit 1,1251 Euro um 0,4 Prozent tiefer. "Gut sechs Wochen vor dem Brexit-Termin und einen Monat vor dem alles entscheidendenden EU-Gipfel stecken die Verhandlungen weiterhin in einer Sackgasse", sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sich Premierminister Boris Johnson über die Anordnung des Parlamentes hinwegsetzen wird, zur Verhinderung eines ungeordneten EU-Ausstiegs Großbritanniens einen erneuten Aufschub zu beantragen. Die hohen Kosten für die Absicherung eines Pfund-Absturzes deuteten darauf hin, dass Anleger einen großen Knall befürchten.

Der Euro stabilisierte sich nach seinen deutlichen Verlusten zum Wochenbeginn. Am frühen Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1063 Dollar, nach 1,1000 Dollar am Vortag.