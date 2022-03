Früher machte Roeckl Werbung mit Fotos, die heute wohl als sexistisch gelten würden. Das ist vorbei. Dabei hat Annette Roeckl interessante Erfahrungen in Selbsttests gemacht - im Moment aber ganz andere Probleme.

Interview von Michael Kläsgen

Draußen färbt der Saharasand den Himmel über München in orangegelbes Licht. Drinnen, im Showroom der Roeckl-Zentrale, freuen sich die Anwesenden, dass sie es wagen, endlich mal wieder ein längeres Gespräch ohne Maske zu führen. Die Pandemie hat den Umsatz von Roeckl Handschuhe & Accessoires - nicht zu verwechseln mit Roeckl Sports - zusammenschnurren lassen, auf etwa 16 Millionen Euro, sagt Inhaberin Annette Roeckl, 55. In Österreich und der Schweiz wächst die Modefirma. Doch jetzt eine neue große Sorge, der Krieg in der Ukraine.