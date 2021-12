Von Elisabeth Dostert, Grenzach-Wylen, und Isabel Pfaff, Basel

Richard Hürzeler trägt Schutzhelm und Warnweste. Er ist beim Schweizer Pharmakonzern Roche der Mann für die Altlasten. Hürzeler steht am Eingang zur gewaltigen Kesslergrube, zu sehen sind: aufgewühlte Erde, Hallen, Bürocontainer für Arbeiter und Besucher, ein Schiffsanleger. Auf dem weitläufigen Gelände direkt am Rheinufer im baden-württembergischen Grenzach-Wyhlen haben Pharmakonzerne wie Roche bis Mitte der 70er-Jahre ihre Abfälle entsorgt. Seither lagern auf diesem Areal jede Menge Gifte und Schadstoffe. Hürzeler ist Chemiker und promovierter Mikrobiologe. Er soll hier aufräumen. Aufräumen für Roche. Rund 240 Millionen Euro steckt der Konzern in die Sanierung. "Wir sind ein paar Monate in Verzug", sagt Hürzeler. Für den 60-Jährigen ist die Kesslergrube die vielleicht heikelste Aufgabe.