Ein Roboter in einer chinesischen Fabrik gerät außer Kontrolle. In den sozialen Medien löst das Besorgnis aus. Dahinter steckt wohl ein Softwarefehler. Der zeigt, dass die Sicherheit der Technologie an oberster Stelle stehen muss.

Von Helmut Martin-Jung

Das Gute war, dass das Ding an einem Gestell aufgehängt war. Das Ding ist – so nennt man das – ein humanoider Roboter. Eine Maschine also, die etwa so groß ist wie ein Mensch, ähnliche Gliedmaßen hat und eine Art Kopf. Daraus ragen im speziellen Fall zwei Ösen hervor, an denen der Roboter des Typs mit dem romantischen Namen „Unitree H1“ mittels Drahtseil an einem Galgen-ähnlichen Metallgestell befestigt war. Gut also, dass die Maschine da hing, denn, wie in einem Video zu sehen, geriet sie plötzlich außer Kontrolle. Und schlug, wie man es bei einem Menschen formulieren würde, wild um sich.