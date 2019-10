Ist der Angeklagte betrunken Auto gefahren oder nicht? Vor dem Verlassen der Party ist er jedenfalls gegen den Tisch gestoßen und hat eine Schüssel auf den Boden befördert. Beziehungsweise: Er hat eine Schüssel mit Guacamole-Dip auf den weißen Zottelteppich befördert. In den USA entscheiden die Geschworenen, ob ein Angeklagter schuldig ist oder nicht. Hören sie den Satz von der Staatsanwältin in der zweiten Variante mit den eigentlich belanglosen Details, dass in der Schüssel Avovadobrei war und der Teppich vor dem Missgeschick sauber, sind sie eher bereit, den Angeklagten zu verurteilen, zumindest hat sich ein Klassenzimmer voller Psychologiestudenten in einem 1980 veröffentlichten Experiment so entschieden.

