Von Claus Hulverscheidt

Seit Wochen erhöhen Wirtschaft, Gewerkschaften und SPD den Druck - jetzt hat Robert Habeck geliefert: Der Bundeswirtschaftsminister legte am Freitag ein Konzept vor, mit dem er sicherstellen will, dass energieintensive Betriebe auch mittel- und langfristig preiswerten Strom erhalten und somit keine Veranlassung haben, allein wegen der hiesigen Energiekosten Fabriken ins Ausland zu verlagern. Bis günstige Öko-Energie in ausreichender Menge verfügbar ist, will Habeck Strom für die Industrie auf sechs Cent je Kilowattstunde (kWh) heruntersubventionieren.