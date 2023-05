Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Seit Wochen erhöhen Wirtschaft, Gewerkschaften und SPD den Druck - jetzt hat Robert Habeck geliefert: Der Bundeswirtschaftsminister legte am Freitag ein zweistufiges Konzept vor, mit dem er sicherstellen will, dass energieintensive Betriebe kurz-, mittel- und auch langfristig preiswerten Strom einkaufen können und somit keine Veranlassung haben, wegen der hohen Energiepreise in Deutschland Fabriken ins Ausland zu verlagern. "Deutschlands Wohlstand basiert auch auf seiner starken industriellen Basis, und wir brauchen diese starke Basis auch in Zukunft. Daher müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen", betonte Habeck.