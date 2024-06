Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Normal. So lautet der Name der 50 000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat Illinois, in dem das E-Auto-Startup Rivian seine Fahrzeuge produziert. Und weil der Konzern den Bau einer Fünf-Milliarden-Dollar-Fabrik in Georgia verschoben und lieber in den Ausbau dieser bestehenden Fabrik investierte, dürften zumindest mittelfristig die meisten Rivian-Autos aus Normal kommen. Natürlich sind Namen Schall und Rauch, hin und wieder passen sie aber doch sehr gut – gerade, wenn der berühmte Konkurrent seinen Cybertruck in einer Gigafactory herstellt, Produktionsroboter in der Fabrik im kalifornischen Fremont Iceman, Wolverine und Colossus nennt und man selbst in, nun ja, Normal produziert.