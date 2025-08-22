Marketing Streit im Snackregal 22. August 2025, 13:43 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Ritter Sport verkauft seine Schokolade seit Jahrzehnten in quadratischen Tafeln. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist gefährdet. (Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer)

Das Mannheimer Unternehmen Wacker hat es gewagt, einen Haferriegel in quadratischer Form anzubieten. Das kann sich Ritter Sport natürlich nicht gefallen lassen – und reagiert mit einer Klage.

Von Tobias Bug, Stuttgart

