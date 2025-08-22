Eigentlich war alles friedlich im Supermarktregal. Brav stand die Schokolade neben dem Müsliriegel, das Quadrat neben dem Rechteck. Keiner hatte was an der Form des anderen auszusetzen. Bis plötzlich ein Quadrat auftauchte, das den alten Quadraten so gar nicht passte. Seitdem gibt es Streit im Snackregal.
Das Mannheimer Unternehmen Wacker hat es gewagt, einen Haferriegel in quadratischer Form anzubieten. Das kann sich Ritter Sport natürlich nicht gefallen lassen – und reagiert mit einer Klage.
Von Tobias Bug, Stuttgart
