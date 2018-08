26. August 2018, 11:54 Uhr Riskante Finanzgeschäfte Hessen dementiert drohende Milliardenverluste

Das Finanzministerium in Hessen will sich gegen steigende Zinsen absichern und ist deshalb riskante Finanzgeschäfte eingegangen.

Die Wette des Ministeriums könnte hessische Steuerzahler Milliarden kosten, schreibt die Welt am Sonntag .

. Das Finanzministerium streitet den Vorwurf ab. Sogenannte Zinssicherungsderivate dienten der Planbarkeit von aufgenommenen Krediten.

Das Land Hessen rechtfertigt sich für seine Finanzgeschäfte: "Hessen spekuliert nicht mit Steuergeld", erklärte das Ministerium am Samstag in Wiesbaden. "Im Gegenteil: Der Einsatz sogenannter Derivate dient der Planbarkeit und Berechenbarkeit eines Teils der vom Land aufgenommenen Kredite." Damit reagierte es auf einen Bericht der Welt am Sonntag. Die Zeitung berichtet, dass dem Land wegen der Finanzgeschäfte langfristig Mehrausgaben in Milliardenhöhe drohten.

Die Welt am Sonntag schreibt von 65 sogenannten Zinssicherungsderivaten mit einer Laufzeit von 40 Jahren, die die Schuldenverwaltung des Finanzministeriums 2011 gekauft habe. Zinssicherungsderivate sind spezielle Finanzprodukte, mit denen man sich für die Zukunft einen niedrigen Zinssatz sichern will. Hessen ging demnach offenbar beim Abschluss vor sieben Jahren von steigenden Zinsen aus. Doch diese Wette ging nicht auf: Die Zinsen sind seit Jahren niedrig.

Es sei noch nicht klar, was die Finanzgeschäfte die hessischen Steuerzahlen am Ende kosten werden, heißt es in der Welt am Sonntag. Noch seien nicht alle Papiere angelaufen. Allein für die ersten zehn im Jahr 2013 angelaufenen Papiere habe der hessische Landesrechnungshof aber Zusatzkosten von 375 Millionen Euro errechnet. Diese Zahl wurde im Schuldenbericht des Landesschuldenausschusses für das Haushaltsjahr 2013 genannt.

Sie stelle aber eine Hochrechnung "unter Zugrundelegung der jeweils aktuellen Bedingungen" dar, sagt der Sprecher des Finanzministeriums. Je nach Veränderung des Zinssatzes über die Laufzeit der Derivate von 40 Jahren könnten diese Mehrkosten überkompensiert werden und "insgesamt auch zu einem Gewinn führen", so der Sprecher. Der Welt am Sonntag zufolge liegt das Derivateportfolio des Landes aktuell mit 3,2 Milliarden Euro tief im Minus.

"Andere kursierende Zahlen können wir nicht bestätigen"

Das Finanzministerium bestätigte die Zahlen nicht. Es vergleicht sich mit einer Privatperson, die ein Haus bauen und sich möglichst langfristig günstige Zinsen sichern will. "Damit waren wir in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich", hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums.

Alle bis Ende 2017 abgerechneten Derivate hätten zu einer Ersparnis für den Steuerzahler von gut 230 Millionen Euro geführt. "Andere kursierende Zahlen können wir nicht bestätigen. Richtig ist, dass wir uns gegen steigende Zinsen absichern und dass dies, wie jede Versicherung, auch Geld kostet."

Die Welt am Sonntag schreibt auch von einem Bericht des hessischen Landesrechnungshofes zum Einsatz von Derivaten, der nie fertiggestellt worden sei. Finanzprüfer und das Ministerium würden sich seit einem Jahr über die Veröffentlichung streiten. Dazu erklärte ein Sprecher des Landesrechnungshofes, derzeit würden - wie üblich bei solchen Verfahren - auf Arbeitsebene Sachverhalte geklärt. Erst danach könne mit validen Daten eine vorläufige Prüfungsmitteilung erstellt werden.