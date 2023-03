Von Alexander Mühlauer, London

Rishi Sunak verbringt das Wochenende gerne mit seiner Familie in North Yorkshire. Dort, im Norden Englands, hat der britische Premierminister nicht nur seinen Wahlkreis, sondern auch ein Anwesen mit großem Garten, Swimmingpool und Tennisplatz. Zuletzt geriet sein zwölf Meter langer Pool in die Schlagzeilen. Dessen Energiebedarf ist so hoch, dass Sunak nicht umhinkam, die Stromversorgung auszubauen. Kein Wunder, dass der Premier sich die Frage gefallen lassen musste, ob er out of touch sei, also von den alltäglichen Problemen vieler Landsleute nichts mitbekomme.