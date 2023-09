Kommentar von Alexander Mühlauer

Man mag von Boris Johnson halten, was man will, aber mit seiner Klimapolitik lag er alles andere als daneben. Nach dem Brexit setzte der frühere Premier darauf, aus Großbritannien ein Net-Zero-Vorbild zu machen. Auch wenn so manche Ankündigung wie der Bau zig neuer Atomkraftwerke unrealistisch war, stand Johnson doch für ein Land, das den Verkauf neuer Benziner und Dieselautos fünf Jahre früher verbietet als die EU. Dass Premier Rishi Sunak diesen klimapolitischen Ehrgeiz nun geradezu leichtfertig aufgibt, ist der bislang größte Fehler seiner Amtszeit.