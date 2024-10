Von Gianna Niewel, Vivien Timmler, Bürstadt/Berlin

Johanna Elsebach steht im Schlamm neben einem Bahngleis bei Bürstadt in Hessen und redet gegen den Lärm einer Maschine an, die sie RU 800 S nennt, wahlweise auch „Koloss“. Die stellvertretende Projektleiterin der Sanierung der Riedbahn ist hier, um über deren Fortschritt zu informieren. Es ist die größte Großbaustelle, an der die Deutsche Bahn arbeitet. Und weil es sich bei der 70 Kilometer langen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim um eine der wichtigsten und zugleich am stärksten belasteten Strecken im gesamten Schienennetz handelt, ist Elsebach entsprechend zufrieden mit den Nachrichten, die sie verkünden kann: Von den geplanten 88 Kilometern Gleise sind schon fast 70 Kilometer verlegt. Von 345 Oberleitungsmasten sind schon 310 erneuert, macht 90 Prozent. So geht das immer weiter, die Arbeiten an Signalen, Weichen, Schallschutzwänden, Fahrdrähten: alles „voll im Zeitplan“.