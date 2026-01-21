Richard Stallman ist in der Softwarebranche bekannt wie wenige andere. Seit mehr als 40 Jahren setzt er sich als Aktivist für freie Software ein, hat dazu die „Free Software Foundation“ gegründet und das GNU-Projekt für freie Software ins Leben gerufen. Von ihm entwickelte Software wird teils noch heute eingesetzt. Vor Kurzem war Stallman für Vorträge nach München gekommen, unter anderem auch an die TU in Garching. Das Interview will der 72-Jährige trotz des kalten Windes lieber im Freien führen. Seit einer Krebserkrankung hält er sich in Innenräumen nur mit Maske auf. Im Interview spricht er über seine Motivation, weiter für freie Software zu kämpfen, und darüber, warum man die bloß nicht mit kostenloser Software verwechseln sollte.