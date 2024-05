Von Thomas Fromm

Eigentlich hat "Rosie the Riveter" ("Rosie, die Nieterin") so natürlich nie existiert. Sie war nur die Hauptfigur in einer Kampagne der US-Regierung, im Jahr 1941. Es war Krieg, und die Rüstungsindustrie brauchte Arbeiter - und Arbeiterinnen für ihre Fabriken, die auf Hochtouren liefen. Rosie wurde später und vor allem auch dank des sehr oft zitierten Posters von J. Howard Miller zu einer Ikone: Das rote Bandana-Tuch, die Ärmel hochgekrempelt, klarer Blick - die einen sahen darin ein nur wenig subtiles Marketing der Waffenindustrie. Andere dagegen glaubten, ein frühes Manifest des Feminismus zu erkennen.