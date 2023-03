Rheinmetall steigt in den Dax auf

Rheinmetall ist an der Börse fast elf Milliarden Euro wert.

Vor zwei Wochen hatte Rheinmetall noch gegen die Commerzbank den Kürzeren gezogen - nun zieht der Rüstungskonzern doch in den Leitindex Dax ein. Das Düsseldorfer Unternehmen löst dort zum 20. März den kriselnden Dialyse-Konzern Fresenius Medical Care (FMC) ab, dessen Aktien seit 1999 ununterbrochen im Dax notiert sind, nun aber in den MDax absteigen. Das gab die Deutsche Börse am Freitagabend bekannt.

Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges vor gut einem Jahr fast verdoppelt, das Unternehmen ist an der Börse fast elf Milliarden Euro wert.

Auch im Nebenwerteindex MDax hat die Verteidigungs-Branche Konjunktur: Dort verdrängen der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt den Biokraftstoff-Hersteller Verbio und der Technologiekonzern Jenoptik die Software AG. Verbio und Software AG steigen in den SDax ab.

In den Kleinwerteindex kehrt der schwäbische Bauspar- und Versicherungskonzern Wüstenrot & Württembergische zurück, weichen muss hier ebenfalls ein Unternehmen aus der Biosprit-Branche: die Südzucker-Tochter CropEnergies.