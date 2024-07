Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu einem der wichtigsten Manager weltweit. So wichtig, dass er offenbar auf einer Todesliste der Regierung in Moskau landete.

Von Thomas Fromm

Man muss in die ersten Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zurückgehen, um zu verstehen, wie aus einem in weiten Teilen der Bevölkerung unbekannten Manager jener Mann wurde, der heute von sich sagt, ein „starker Partner“ der Ukraine zu sein. Wie aus dem Ingenieur Armin Papperger aus Niederbayern nicht nur einer der bekanntesten Manager des Landes, sondern auch noch ein vielzitierter Geopolitiker und Kriegserklärer des Landes wurde. Und das ist ja bei Konzernchefs auch nicht so alltäglich.