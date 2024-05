Von Thomas Fromm

Hätte es diese sehr spezielle Verbindung von Fußball und Panzern schon vor ein paar Jahren gegeben, hätten das die meisten vermutlich für einen schlechten Scherz gehalten. Oder auch, was in letzter Zeit ja öfter mal vorkommt, für fake news. Vielleicht auch, um solche Missverständnisse gleich mal auszuschließen, und um zu zeigen, dass die Sache wirklich ernst gemeint ist, haben Borussia Dortmund und Rheinmetall ihre Chefs fotografiert und das Bild am Mittwochmorgen gleich neben die Pressemitteilung gestellt.