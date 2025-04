Von Michael Kläsgen

Die Lebensmittelpreise wühlen seit Langem viele Menschen auf. Jetzt äußert sich endlich einmal ein Konzernchef dazu: Lionel Souque, der französische Chef des Rewe-Konzerns mit Sitz in Köln. Bonjour! 15 Minuten hat er Zeit, sozusagen zum Online-Speeddating mit der SZ (und nicht nur mit der). Anlass ist die beeindruckende Bilanz des Unternehmens: auf eine Milliarde Euro stieg der Jahresüberschuss im Jahr 2024, die Touristiksparte Dertour trug erheblich dazu bei. Reisen wollen die Deutschen weiterhin, trotz der vielen Krisen oder auch gerade deswegen. Essen müssen sie. So kletterte der Umsatz auf neue imposante Höhen: 96 Milliarden Euro; 16 Milliarden Euro will der Konzern bis 2028 allein in die Zukunft des Shoppens investieren. Und, ja klar, auch in diese App.