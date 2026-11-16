Schlechte Nachrichten für die aufstrebende Online-Bank Revolut: Ein Mailänder Gericht hat die italienische Tochter des Unternehmens für ein Jahr unter gerichtliche Verwaltung gestellt. Die Richter sahen es offenbar als erwiesen an, dass über Revolut-Konten mehr als 40 Millionen Euro an verdächtigen Geldern geflossen sein sollen, ohne dass die Neobank dies bei den zuständigen Behörden gemeldet habe. Laut der Staatsanwaltschaft sollen mehrere Personen, gegen die wegen schwererer Straftaten ermittelt wird, die Infrastruktur von Revolut dafür genutzt haben, Gelder zu verschieben.

Unter den 24 Personen sind dem Gericht zufolge Verdächtige oder bereits Verurteilte etwa wegen Drogenhandels und Mafia-Tätigkeiten. Während andere Banken in diesem Zeitraum 265 Geldwäscheverdachtsmeldungen zu diesen 24 Personen bei den Behörden eingereicht haben, habe Revolut keine einzige Meldung gemacht. Die zuständige Staatsanwaltschaft geht einer Mitteilung zufolge sogar davon aus, dass Revolut „anfällig“ für Kunden sei, „die mit mafiösen Kreisen in Verbindung stehen oder wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden.“

Das Vorgehen des Gerichts geht italienischen Medien zufolge auf eine Untersuchung der Finanzpolizei aus dem Jahr 2024 zurück, damals in der Krypto-Sparte von Revolut. In einem Bericht dazu sollen Ermittler der Online-Bank später mehr als eine Million Verstöße unter anderem gegen Sorgfaltspflichten vorgeworfen haben. Ein Urteil gegen die Bank ist die Maßnahme nicht. In Italien können Gerichte eine solche Verwaltung wegen des Anti-Mafia-Gesetzes auch präventiv anordnen. Revolut muss in den kommenden 60 Tagen einen 15-Punkte-Plan abarbeiten, um diverse Mängel zu beheben. Zwei Verwalter sollen das überwachen.

Man nehme die Entscheidung des Mailänder Gerichts zur Kenntnis und werde vollumfänglich mit den italienischen Behörden zusammenarbeiten, sagte ein Sprecher von Revolut. Außerdem nehme man die regulatorischen Pflichten ernst und investiere in Kontrollen zur Geldwäscheprävention. Das Privat- und Firmenkundengeschäft in Italien laufe derweil unverändert weiter. Kunden würden keinerlei Einschränkungen erfahren.

Schnelles Wachstum, Probleme mit den Kontrollen

Die Maßnahme zeigt erneut, wie schwer sich die Online-Bank, die sich in erster Linie als Tech-Unternehmen vermarktet, mit den Kontrollen tut – und das, obwohl Firmengründer Nik Storonsky vor mehr als einem Jahr zwei erfahrene Banker von französischen Großbanken in die europäische Führung geholt hatte. Erst 2015 gegründet zählt der britische Aufsteiger aktuell mehr als 80 Millionen Kunden weltweit und soll heute schon 115 Milliarden Euro wert sein.

Das ist mehr als die Deutsche Bank oder die Commerzbank, wobei sich das nicht direkt vergleichen lässt, weil Revolut noch nicht an der Börse notiert ist. In Italien hat Revolut mittlerweile mehr als fünf Millionen Kunden, in Deutschland sind es drei Millionen. Gewachsen ist Revolut als unkomplizierte Online-Alternative zu klassischen Banken mit Zusatzservices wie Premium-Abos, Fremdwährungskonten oder dem Zugang zu Zeitungen und Fitnessstudios. Gerade bei einer jungen Zielgruppe verfängt das Konzept und bescherte Revolut vergangenes Jahr einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar – mehr als 50 Prozent als noch im Jahr zuvor.

Doch in den vergangenen Monaten tauchten immer mehr Probleme auf. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten im September gezeigt, dass die Bank auch in Deutschland mit Problemen beim Monitoring von Geldwäsche und Glücksspiel zu kämpfen gehabt haben soll. Revolut wies damals alle Vorwürfe zurück.

In Italien war die Neobank zuletzt auch noch Opfer eines Hackerangriffs geworden, bei dem sich Kriminelle Zugriff auf die Mailpostfächer von italienischen Behörden verschafft hatten. Von dort aus fragten sie erfolgreich Kundendaten von Revolut ab. Erst später fiel auf, dass es Hacker waren, die sich unter dem Deckmantel von Behörden Zugang zu den Daten verschafft hatten. Revolut meldete den Vorgang schließlich selbst.

Nennenswerte Auswirkungen auf das Wachstum von Revolut hatten die Probleme bislang anscheinend nicht. In Großbritannien bekam Revolut zuletzt eine vollständige Banklizenz, und in den USA erhielt sie eine bedingte Genehmigung, eine nationale Bank zu gründen. Im Nachbarland Frankreich musste Revolut nach Recherchen von NDR, WDR und SZ zwar auch mehr als 150 „Feststellungen“ aus dem Weg räumen, bekam am Ende aber trotzdem eine vollwertige Banklizenz.