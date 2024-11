Von Roland Preuß, Würzburg

Olaf Scholz setzt auf das Rententhema, das ist im nun entbrannten Wahlkampf schon absehbar. Bereits am Abend des Bruchs der Ampelkoalition nannte er die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus als dringliches Vorhaben, das noch verabschiedet werden müsse. Und in dieser Woche sagte der Kanzler im Bundestag, was sich sein Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorstelle, sei „eine Rentenkürzung durch Unterlassen“, das gehe „ausdrücklich nicht mit mir“. Lindners FDP hatte das entsprechende Rentenpaket II blockiert, es war einer der Themen, über die sich die Ampelkoalition zerstritten hatte.