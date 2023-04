Beamte und Angestellte - was ist dran an der Neiddebatte?

Angestellte erhalten im Alter deutlich geringere Bezüge als Staatsdiener. Rentenexperte Bert Rürup erklärt, warum das so ist, wie es in Österreich gelungen ist, Ungleichheiten zu korrigieren, und warum Deutschland dem Vorbild sicher nicht folgen wird.

Interview von Hendrik Munsberg

Wenige kennen die Alterssicherung Deutschlands und Österreichs so gut wie der frühere Chef der Wirtschaftsweisen, Bert Rürup, 79. Natürlich ist ihm auch der neidische Blick der Angestellten auf die Altersbezüge der Beamten vertraut. Wer verbeamtet ist, bekommt in Deutschland nach 40 Dienstjahren bis zu 71,75 Prozent jener Bruttobezüge, die er während der letzten zwei Dienstjahre vor dem Ruhestand erhielt. Bei Angestellten dagegen zählt nur, was man im Durchschnitt seiner gesamten Versicherungsdauer eingezahlt hat. Rürup hat auch die österreichische Bundesregierung beraten. Dort wagte man 2004 eine wegweisende Reform, die beide Berufsgruppen in einem System vereinigt.