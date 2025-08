Ruheständler bekommen wieder mehr Geld. Aber wann müssen sie sich beim Finanzamt melden? Und wovon hängt das ab? Das Bundesfinanzministerium hat dazu neue Zahlen vorgelegt.

Von Thomas Öchsner

Jetzt gibt’s wieder einige Euro mehr. Ende Juli wurde die Rente überwiesen, inklusive der Rentenerhöhung von in diesem Jahr bundesweit 3,74 Prozent. Nicht wenige Rentnerinnen und Rentner, die wegen ihres geringen Alterseinkommens bislang keine Steuern zahlen mussten, dürften sich nun fragen: Muss ich jetzt Steuern zahlen, weil ich mehr Rente erhalte? Die meisten Ruheständler in Deutschland müssen nach wie vor keinen Cent von ihrer Rente an den Fiskus abgeben. Wer aber Steuern zahlen muss und trotzdem keine Steuererklärung abgibt, dürfte früher oder später Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Rente und Steuern.