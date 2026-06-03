Sie entzieht einer Volkswirtschaft, der es an Arbeitskräften fehlt, wertvolle Expertise. Sie ist teuer und verfehlt obendrein ihr Ziel. Aber nicht falsch verstehen, dieser Text ist kein Plädoyer für allgemeine Rentenkürzungen.

Erste Klarstellung: Die Rente mit 63 gibt es gar nicht mehr. Sie ist derzeit eine Rente mit 64 Jahren und sechs Monaten. Eine Arbeitnehmerin, die sagen wir mal, am 18. Dezember 1961 Geburtstag hat, dürfte regulär am 30. Juni 2028 ihren Abschied aus dem Job feiern. Wenn sie aber 45 Versicherungsjahre zusammenhat, beginnt der Ruhestand schon zwei Jahre früher, nämlich Ende dieses Monats – und das ohne Abschläge.