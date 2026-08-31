Schon wieder gab es mehr: Im Juli ist mit der Rente auch die Rentenerhöhung bei den mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland angekommen. Diesmal belief sich der Aufschlag auf bundesweit 4,24 Prozent. Zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren seit 2022 ist damit die gesetzliche Rente um mehr als vier Prozent gestiegen. Nicht wenige Rentnerinnen und Rentner, die wegen ihres geringen Alterseinkommens bislang keine Steuern zahlen mussten und von den Erhöhungen profitieren, dürften sich nun allerdings fragen: Muss ich jetzt Steuern zahlen, weil ich mehr Rente bekomme? Die meisten Ruheständler müssen nach wie vor keinen Cent von ihrer Rente an den Fiskus abgeben. Wer aber Steuern zahlen muss und trotzdem keine Steuererklärung abgibt, dürfte irgendwann Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.