Wer 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, kann schon nach elf Jahren mehr herausbekommen, als er oder sie Beiträge geleistet hat. Viele andere müssen länger warten, bis sie in der Gewinnzone sind.

Von Thomas Öchsner

34,4 Millionen Menschen zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Ob jung oder älter, ob Arbeitnehmer oder Selbständiger, viele Versicherte fragen sich aber: Lohnt sich das überhaupt? Werde ich irgendwann mehr herausbekommen, als ich eingezahlt habe? Nun liegt erstmals eine Untersuchung vor, in der genau das nachgerechnet wurde. Die beiden wichtigsten Erkenntnisse: Bei den etwa 18 Millionen Rentnern ist die Gewinnschwelle, je nach Beitragsdauer und Geburtsjahr, bereits nach etwa 12 bis 14 Jahren erreicht. Künftige Rentner, das gilt vor allem für die junge Generation, werden viel länger Rente beziehen müssen, bis sie mehr ausgezahlt bekommen, als sie eingezahlt haben. Was in der Studie alles noch steht - die wichtigsten Fragen und Antworten.