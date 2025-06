Interview von Roland Preuß, Berlin

Bei der Rente hat sich Schwarz-Rot einiges vorgenommen. Die Koalition will die Altersbezüge auf dem jetzigen Niveau stabilisieren, die Mütterrente ausbauen und Senioren, die weiter arbeiten, sollen bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei verdienen dürfen. Auch für die Jungen haben Union und SPD etwas in der Pipeline: Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren wollen sie zehn Euro im Monat spendieren für ein eigenes Altersvorsorgedepot. Zentrale Punkte der Reform will Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) in Kürze auf den Weg bringen. Klingt großzügig und so, als wäre für jeden etwas dabei. Martin Werding ist Professor für Sozialpolitik an der Ruhr-Universität Bochum, einer der sogenannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten, – und von den Plänen nicht begeistert.