Kaum ist das Rentenpaket verabschiedet, beginnt die Debatte darüber, wie die nächste Rentenreform aussehen soll. Eine Kommission aus Fachleuten und Politikern, die noch im Dezember eingesetzt wird, soll hierzu Vorschläge entlang von Aufträgen der Koalition erarbeiten. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat nun bekräftigt, in welche Richtung es ihrer Meinung nach gehen sollte. Sie fände den Vorschlag „ganz gut“, den Renteneintritt an die Zahl der geleisteten Beitragsjahre zur Rentenkasse zu knüpfen, sagte Bas in der ARD. Das würde weitreichende Folgen haben.