Kaum ist das Rentenpaket verabschiedet, beginnt die Debatte darüber, wie die nächste Rentenreform aussehen soll. Eine Kommission aus Fachleuten und Politikern, die noch im Dezember eingesetzt wird, soll hierzu Vorschläge entlang von Aufträgen der Koalition erarbeiten. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat nun bekräftigt, in welche Richtung es ihrer Meinung nach gehen sollte. Sie fände den Vorschlag „ganz gut“, den Renteneintritt an die Zahl der geleisteten Beitragsjahre zur Rentenkasse zu knüpfen, sagte Bas in der ARD. Das würde weitreichende Folgen haben.
AltersvorsorgeWenn Akademiker länger arbeiten müssten
Lesezeit: 3 Min.
Rente für Akademiker erst mit 70? Bärbel Bas will das Rentenalter an die Beitragsjahre koppeln. Einige müssten dann wohl länger arbeiten als bisher – andere dürften profitieren. Antworten auf die drängendsten Fragen.
Von Claus Hulverscheidt und Roland Preuß
