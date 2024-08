So viel Geld bringt die neue Rentenaufschubprämie

Häng noch was dran: Die Ampel möchte Rentnern mehr Geld geben, wenn sie länger arbeiten. Wie lukrativ sind die Pläne der Regierung für ältere Beschäftigte wirklich?

Von Bastian Brinkmann, Roland Preuß, Berlin

Für Beschäftigte soll es sich künftig mehr lohnen, länger zu arbeiten, über das Renteneintrittsalter von derzeit 66 Jahren hinaus. Das Bundesarbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) hat nun entsprechende Vorschläge vorgelegt, die noch in der Bundesregierung abgestimmt werden müssen und am 4. September vom Kabinett verabschiedet werden sollen. Die Pläne sind Teil der „Wachstumsinitiative“, welche die Bundesregierung im Juli beschlossen hat. Die Rentenpläne sollen vor allem einen Beitrag dazu leisten, den Mangel an Fachkräften zu lindern, indem möglichst viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter arbeiten. Dafür sollen sie finanziell belohnt werden können.