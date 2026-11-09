Johannes Winkel, Unionsfraktionsvize und JU-Vorsitzender, beharrt darauf, das umstrittene Rentenpaket umzusetzen. „Die Regierung hat jetzt eine historische Chance, Deutschland fit für den demografischen Wandel zu machen“, sagte Winkel zum Auftakt des Wirtschaftsgipfels der Süddeutschen Zeitung am Montag in Berlin. Wenn jetzt keine Reform gelinge, dann könne man „ehrlicherweise sagen, dass die Reformbestrebungen der Bundesregierung gescheitert sind“.

Ende Juni hatte eine Regierungskommission Empfehlungen für eine umfassende Rentenreform vorgelegt. Derzeit verhandelt die Koalition über deren Umsetzung. Winkel schloss eine Ablehnung des Rentenpakets im Bundestag nicht aus, falls die Pläne verwässert werden sollten. „Das wird man jetzt sehen, auch je nachdem, was für ein Gesetzentwurf aus dem Hause Schweitzer kommt“, sagte Winkel im Gespräch mit der SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer und dem stellvertretenden SZ-Chefredakteur Ulrich Schäfer. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) will den Gesetzentwurf demnächst vorlegen.

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In der Union und der SPD ist vor allem die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren umstritten. Diese erlaubt es langjährig Versicherten, zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze ohne Abschläge in Rente zu gehen. Die Regierungskommission zur Altersvorsorge hatte eine Abschaffung des Modells gefordert. Dagegen gibt es Widerstände, vor allem von den Ministerpräsidenten der SPD, aber auch von den CDU-Regierungschefs in Ostdeutschland. Winkel kritisierte deren Einwände scharf. „Das finde ich persönlich unverantwortlich, und so macht man einfach keine Politik“, sagte er. Man habe sich auf das geplante Rentenpaket auf mehreren politischen Ebenen geeinigt – die Koalitionsparteien, aber auch die Regierungsfraktionen. Zudem seien die Ministerpräsidenten nicht zuständig für Rentengesetze.

Der für Arbeit und Soziales zuständige Fraktionsvize Winkel sagte, dass es in Detailfragen im parlamentarischen Verfahren „sicherlich“ noch Änderungen am geplanten Rentenpaket geben werde. Er machte jedoch auch deutlich, dass er die Empfehlungen der Rentenkommission im Kern umgesetzt sehen will.

CDU/CSU-Fraktionsvize Johannes Winkel (re.) auf der Bühne mit SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer und dem stellvertretenden SZ-Chefredakteur Ulrich Schäfer. Foto: Johannes Simon

Winkel war vergangenen Herbst als einer der sogenannten Rentenrebellen bekannt geworden. Er und die sogenannte Junge Gruppe in der Unionsfraktion hatten sich geweigert, der bereits vom Kabinett verabschiedeten ersten Rentenreform zuzustimmen. Sie hatten sich damit offen gegen Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz gestellt. Dies war eine Belastungsprobe, auch für die schwarz-rote Koalition. Das Ergebnis war das Zugeständnis an die Junge Gruppe, dass eine Kommission Vorschläge für eine umfassende weitere Reform erarbeitet. In dieser Regierungskommission war die Junge Gruppe vertreten, außerdem die SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Kommission legte im Konsens Empfehlungen vor, welche die Koalition nun im Kern umsetzen will. Diese zweite Rentenreform soll der Bundestag kommendes Frühjahr beschließen.

Nach SZ-Informationen aus Regierungskreisen zeichnet sich ab, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren zwar nicht abgeschafft wird, die Voraussetzungen dafür aber verschärft werden könnten. Bisher zählen zu den 45 Jahren auch Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I, von Krankengeld und teilweise der Arbeit in Minijobs. Diese Zeiten könnten nicht mehr – oder nur noch eingeschränkt – gutgeschrieben werden.

Winkel sieht die Rentenpolitik auch als eine der Ursachen für die Proteste der Jüngeren. Er glaube, die Rentendebatte vergangenen Herbst sei „ein Stück weit ein Startschuss“ gewesen für diese sogenannten Gen-Z-Proteste. Dabei gehe es nicht nur um die Rentenpolitik. Die Politik müsse verstehen, dass Deutschland die öffentlichen Mittel umschichten müsse: von konsumptiven Ausgaben wie Sozialleistungen zu investiven Ausgaben. Die Proteste seien eine Gelegenheit für die Politik zu begreifen, „dass diese junge Generation sich nicht so einfach abspeisen lässt“. Insofern zeigte Winkel Verständnis für die Proteste, es sei „richtig, dass die Jugend auf die Straße geht und demonstriert“. Die Proteste waren aus den Reihen der Jungen Union auch scharf kritisiert worden.

Mit Blick auf die Proteste kritisierte Winkel Streichungen im Etat von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU), seiner Parteikollegin. „Es ist natürlich ein schlechtes Zeichen, dass der Haushalt von Karin Prien sehr stark gekürzt worden ist“, sagte Winkel. „Ich finde, das geht einfach nicht.“ Diesbezüglich stimmt Winkel mit den Forderungen der Protestierenden um die Gruppe „Gen Z regelt“ überein. Diese hatte „kaputte Schulen“ und einen Sparkurs in der Bildung kritisiert, aber auch im Sozialen und in der Gesundheit.