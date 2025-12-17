Zum Hauptinhalt springen

RenteNeustart für die private Altersvorsorge

Lesezeit: 3 Min.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Rente durch eine private Vorsorge ergänzen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Rente durch eine private Vorsorge ergänzen. (Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa)

Der Name Riester ist verbrannt – auch wenn der Namensgeber nichts dafür kann. Nun macht sich eine neue Regierung daran, die Deutschen zu einem Volk der Kapitalanleger zu machen.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht: Wohl selten traf die Redensart auf ein politisches Projekt so sehr zu wie auf die Riester-Rente. Gedacht als zusätzliche private Vorsorge, die den Rückgang des gesetzlichen Rentenniveaus ausgleichen und Altersarmut verhindern soll, entpuppten sich die Riester-Policen als extrem teuer, renditeschwach und kompliziert. Allein in diesem Jahr wurden bis August schon 220 000 Verträge gekündigt.

