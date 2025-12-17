Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht: Wohl selten traf die Redensart auf ein politisches Projekt so sehr zu wie auf die Riester-Rente. Gedacht als zusätzliche private Vorsorge, die den Rückgang des gesetzlichen Rentenniveaus ausgleichen und Altersarmut verhindern soll, entpuppten sich die Riester-Policen als extrem teuer, renditeschwach und kompliziert. Allein in diesem Jahr wurden bis August schon 220 000 Verträge gekündigt.