16. Juli 2019, 19:20 Uhr Ruhestand Rente ab 63 - darauf muss man achten

Früher in Ruhestand gehen und finanzielle Abstriche vermeiden? Das klappt, wenn man lange genug eingezahlt hat und rechtzeitig tätig wird. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Hendrik Munsberg

Die Rente ab 63 führt bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV Bund) zu einer Flut von Anfragen, Beratungstermine sind schwer zu bekommen. Viele möchten wissen, zu welchen Konditionen sie vorzeitig in Ruhestand gehen können, konkret: Was es kostet, Rentenabschläge durch Ausgleichszahlungen zu vermeiden. Und welche Rente man erhält, wenn man Ausgleichszahlungen geleistet hat und vorzeitig in den Ruhestand wechselt. Oft wird dabei übersehen: Wer früher in Rente geht, zahlt von da an bis zum regulären Rentenalter keine Beiträge mehr an die ...