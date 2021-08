Von Helena Ott

Jetzt richtig vorsorgen Die große SZ-Serie "Jetzt richtig vorsorgen" erklärt, was Sie vor der Bundestagswahl zum Thema Rente wissen müssen, und zeigt auf, wer wie am besten fürs Alter vorsorgen kann. Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Am Ende des Monats ist kein Geld mehr auf dem Konto, meistens jedenfalls. Melanie Michalczak verdient 350 Euro im Monat. Sie macht ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Einrichtung für behinderte Jugendliche, danach möchte sie Sozialpädagogik in Heidelberg studieren. Wenn sie doch mal Geld übrig hat, legt sie es für kleinere Anschaffungen zur Seite. Die 20-Jährige macht viel Sport, dafür würde sie sich gerne eine Apple Watch kaufen. Aber fürs Alter sparen, wovon denn? Melanie Michalczak möchte auch "nicht alles abdrücken müssen", wie sie sagt, sondern auch mal mit Freunden was trinken gehen, ohne aufs Geld schauen zu müssen. Altersvorsorge spielt in ihrem Leben noch keine Rolle. "Aber dass die Rente immer geringer wird, das kriegt man schon mit", sagt sie.