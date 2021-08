Von Thomas Öchsner

Jetzt richtig vorsorgen Die große SZ-Serie "Jetzt richtig vorsorgen" erklärt, was Sie vor der Bundestagswahl zum Thema Rente wissen müssen, und zeigt auf, wer wie am besten fürs Alter vorsorgen kann. Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Wenn das Einkommen zum Leben gerade so reicht, fällt es besonders schwer, Geld fürs Alter zurückzulegen. Millionen Geringverdienern in Deutschland geht es so. Viele von ihnen glauben: Mit den paar Euro, die ich mir vielleicht gerade noch so von meinem Haushaltsbudget abknapsen könnte, lohnt sich das sowieso nicht. Das jedoch ist ein Trugschluss. Wer staatliche Zulagen und Zuschüsse vom Arbeitgeber stetig ausschöpft, kann sich einige Zehntausend Euro zusammensparen. Wie man Geschenke nicht verschenkt - ein Wegweiser.