Der arme Benko! Oder tut er nur so?

Der österreichische Immobilienhändler René Benko hat Insolvenz angemeldet. Dabei werden dem Investor viele Luxusimmobilien zugerechnet: Doch was gehört ihm wirklich?

Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

Insolvenzen einzelner Personen sind in der Regel eine unschöne Sache. Das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland. Da wird einem das Bankkonto gesperrt, das Auto darf man nur behalten, wenn es nicht mehr als 2000 Euro wert ist und man es unbedingt für den Beruf braucht. Die Immobilie ist normalerweise auch futsch. Sie gilt als Teil des Vermögens und ist somit verwertbar, wie das im Juristendeutsch heißt. Sprich: Sie wird vom Insolvenzverwalter gepfändet und anschließend zwangsversteigert. Muss man sich um René Benko deswegen jetzt ernsthaft Sorgen machen?