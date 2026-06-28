Natürlich wurde die Eröffnung groß gefeiert. Schließlich dauerte der Bau des Waltherpark sechs Jahre. Er kostete etwa 650 Millionen Euro, und das riesige Einkaufszentrum mit Hotel, Tiefgarage, einigen Freizeiteinrichtungen und mehr als 100 Wohnungen hat die Altstadt von Bozen verändert wie kein Gebäudekomplex in den vergangenen einhundert Jahren. Wäre alles gelaufen wie geplant, hätte René Benko das obligatorische Eröffnungsband durchschnitten. Stattdessen übernahm sein alter Freund Christoph Schoeller, Immobilienunternehmer aus Pullach bei München, am 16. Oktober 2025 die Schneidearbeit. Benko saß zu dem Zeitpunkt längst in Innsbruck in Untersuchungshaft. Gleich neben Schoeller schnippelte ein lachender Heinz Peter Hager am Band, wie Fotos zeigen. Das hätte er sicher auch getan, wenn Benko nicht verhindert gewesen wäre. Denn die beiden Herren waren sehr lange sehr eng.
ItalienWie die Ermittlungen gegen Benko in Italien verpuffen
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Von Bozen aus wollte Milliardenpleitier René Benko Italien erobern. Dazu verbündete er sich mit einem Südtiroler Statthalter – und vielleicht auch mit dem lokalen Establishment. Es wird ermittelt, aber manches verwundert.
Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer, Bozen
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