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Statt GefängnisBenko zieht in eine 60-Quadratmeter-Wohnung

Lesezeit: 3 Min.

René Benkos 30-Monate-Strafe wird auf seine Zeit in U-Haft angerechnet.
René Benkos 30-Monate-Strafe wird auf seine Zeit in U-Haft angerechnet.
Johann Groder/Expa/APA/dpa

Der österreichische Geschäftsmann darf aus dem Gefängnis, aber er muss eine Fußfessel tragen. Wie lang, wird sich Anfang November zeigen.

Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

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Er hat lange darauf hingearbeitet in seiner Zelle in Innsbruck. Jetzt ist es aus seiner Sicht endlich so weit: René Benko darf aus dem Gefängnis, er wird allerdings elektronisch überwacht. Benko bekommt eine Fußfessel, das hat das Landesgericht Innsbruck am Mittwoch entschieden. Der österreichische Immobilienunternehmer darf mit sofortiger Wirkung in den Hausarrest wechseln. Statt in einer Gefängniszelle zu sitzen, kann er in seine eigenen vier Wände ziehen.

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