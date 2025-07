Die österreichische Justiz knöpft sich zuerst den mutmaßlich betrügerischen Bankrott Benkos vor. Ein Prozess könnte bereits im September beginnen. Dem Unternehmer drohen bis zu zehn Jahre Haft – allein bei dieser Anklage.

Von Michael Kläsgen, Uwe Ritzer

Jetzt ist sie also raus, die erste Anklage gegen den Signa-Gründer René Benko. Weitere sind sehr wahrscheinlich. In mehr als zwölf Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen. Über mehrere Monate haben die Ermittler offenbar abgewogen, welchen der Fälle sie am schnellsten zur Anklage bringen könnten. Lange soll dabei der Verdacht auf ein Geldkarussell in der Rangfolge ganz vorn gelegen haben. Dabei geht es darum, dass Millionen Euro von Investoren planmäßig in kurzer Zeit zu Eigenkapital des österreichischen Immobilienunternehmers geworden sein sollen. Das Geld soll kaskadenartig durch mehrere Firmen geflossen und schließlich den Investoren als sein eigenes ausgegeben worden sein.