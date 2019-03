5. März 2019, 05:21 Uhr Ehemaliger Renault-Chef Gericht ordnet Freilassung von Ghosn an

Der frühere Renault-Chef Carlos Ghosn kommt gegen eine Kaution von 7,9 Millionen Euro auf freien Fuß.

Dies ordnete ein Gericht in Tokio an.

Wann der Prozess wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen und Untreue beginnt, ist noch offen.

Der in Japan inhaftierte Ex-Renault-Chef Carlos Ghosn kann gegen Kaution freikommen. Ein Gericht in Tokio legte eine Kaution von einer Milliarde Yen (rund 7,8 Millionen Euro) fest. Über die Entscheidung berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Kyodo. Zuvor hatte sich Ghosns neuer Anwalt Junichiro Hironaka zuversichtlich gezeigt, dass ein Antrag auf Freilassung im dritten Anlauf erfolgreich sein würde. Ghosn sei dafür bereit, eine Kameraüberwachung zuzulassen.

Ghosn ist seit dem 19. November in Untersuchungshaft in Tokio. Ihm wird unter anderem Untreue vorgeworfen. Außerdem argumentieren die Staatsanwälte, er könne möglicherweise Beweismaterial manipulieren oder versuchen, zu fliehen. Ende Februar stellte Ghosn das dritte Mal den Antrag, gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt zu werden. Anwalt Hironaka zweifelte die Gründe für Ghosns Festnahme an und bezeichnete den Fall als "sehr merkwürdig". Mit Blick auf die Aufmerksamkeit, die der Fall nicht nur in Japan, sondern weltweit erregt hat, erklärte er: "Das ist wichtig für die Geschichte und die Gesellschaft."

Der 64-jährige Ghosn, der Nissan vor der Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und später angeklagt worden. Zudem soll er laut Staatsanwaltschaft private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Ghosn beteuerte seine Unschuld und sprach vor Gericht von einem Komplott gegen ihn.

Nach wiederholt gescheiterten Anträgen auf Freilassung gegen Kaution hatte Ghosn kürzlich seinen japanischen Anwalt ausgewechselt. Daraufhin übernahm Hironaka seine Verteidigung. Dieser hat schon mehrmals prominente Angeklagte vertreten und häufig Freisprüche erreicht. Einen Termin für einen Prozess gegen Ghosn in Japan gibt es noch nicht. Bis dahin könnten noch Monate vergehen.

Der einst gefeierte Manager ist Architekt der Autoallianz zwischen Renault und den japanischen Herstellern Nissan und Mitsubishi. Die Japaner hatten ihn kurz nach der Verhaftung gefeuert. Bei Renault trat Ghosn später zurück. Auch der französische Konzern leitete Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten ein und will diese bis zum Frühjahr abschließen.

Ghosns Aufgaben bei Renault wurden aufgespalten. Jean-Dominique Senard übernahm den Präsidentenposten und ist auch für die von Ghosn entworfene Allianz mit Nissan verantwortlich. Wie das Auto-Bündnis mit dem japanischen Hersteller Nissan weitergeführt wird, bleibt abzuwarten. In der Allianz mit Renault sei es wichtig, dass jeder Partner Eigenständigkeit besitze, sagte der neue Nissan-Chef Hiroto Saikawa jüngst. Eine übermäßige Machtanhäufung wie unter Ghosn müsse künftig vermieden werden.