Strandleben am Platja Des Trenc in Spanien: Viele Urlauber vertrauen auf eine Reiserücktrittsversicherung

Von Anne-Christin Gröger, Köln

Endlich Sommerferien. Nach zwei Jahren der Pandemie, in denen Reisen nur eingeschränkt möglich waren, freuen sich viele Menschen sehr auf ihren Urlaub. Manche wagen wieder eine Fernreise, andere wollen eine unbeschwerte Zeit am Strand oder auf einer Kreuzfahrt haben. Allerdings ist die Corona-Zeit noch nicht vorbei, aktuell steigt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Deutschland wieder an.