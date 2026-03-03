Etwa 30 000 Reisende aus Deutschland halten sich gerade in einem der Golfstaaten auf. Viele können wegen der fragilen Sicherheitslage im Nahen Osten nicht zurück in die Heimat reisen. Nur vereinzelt gehen Flugzeuge nach Europa. Am Dienstagvormittag brach zwar ein Flieger der Airline Emirates in Richtung Frankfurt auf, aber viele andere warten immer noch im Ungewissen. Die SZ hat mit fünf Betroffenen gesprochen.