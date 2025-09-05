Für Julian Grupp geht es um viel. „Das ist krass und mehr als daneben und langfristig auch extrem geschäftsschädigend“, das seien seine ersten Gedanken gewesen. Er hatte eben Googles KI-Zusammenfassung über eine angebliche Pleite seiner Firma gelesen. Grupp ist Geschäftsführer von Seyvillas, einem auf die Seychellen spezialisierten Reiseveranstalter aus Bielefeld.
FalschinformationenGoogle-KI erfindet Insolvenzen von Reiseveranstaltern
Lesezeit: 4 Min.
Ein Reiseveranstalter geht gegen Google vor. Die KI des Konzerns berichtete von einer Insolvenz des Unternehmens – was gar nicht stimmte. Es ist nicht der einzige Fall einer heiklen KI-Halluzination.
Von Sonja Salzburger
