Falschinformationen Google-KI erfindet Insolvenzen von Reiseveranstaltern 5. September 2025, 14:05 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Besser nicht alles glauben, was KI so schreibt. Manche Informationen klingen plausibel, aber haben mit der Realität wenig zu tun. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Ein Reiseveranstalter geht gegen Google vor. Die KI des Konzerns berichtete von einer Insolvenz des Unternehmens – was gar nicht stimmte. Es ist nicht der einzige Fall einer heiklen KI-Halluzination.

Von Sonja Salzburger

