Zum Hauptinhalt springen

FalschinformationenGoogle-KI erfindet Insolvenzen von Reiseveranstaltern

Lesezeit: 4 Min.

Besser nicht alles glauben, was KI so schreibt. Manche Informationen klingen plausibel, aber haben mit der Realität wenig zu tun.
Besser nicht alles glauben, was KI so schreibt. Manche Informationen klingen plausibel, aber haben mit der Realität wenig zu tun. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Ein Reiseveranstalter geht gegen Google vor. Die KI des Konzerns berichtete von einer Insolvenz des Unternehmens – was gar nicht stimmte. Es ist nicht der einzige Fall einer heiklen KI-Halluzination.

Von Sonja Salzburger

Für Julian Grupp geht es um viel. „Das ist krass und mehr als daneben und langfristig auch extrem geschäftsschädigend“, das seien seine ersten Gedanken gewesen. Er hatte eben Googles KI-Zusammenfassung über eine angebliche Pleite seiner Firma gelesen. Grupp ist Geschäftsführer von Seyvillas, einem auf die Seychellen spezialisierten Reiseveranstalter aus Bielefeld.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite