Von Mirjam Hauck

Franzi rollert durch ein Münchner Einkaufszentrum. Franzi ist ein glänzend weißer Roboter, etwa so groß wie ein Schulkind. Und Roboter-Franzi hat eine wichtige Aufgabe: Sie putzt am Abend die Böden, auf denen tagsüber Tausende Kunden ihre Spuren hinterlassen haben. Und bei ihrem Job ist Franzi immer gut gelaunt, sie kann beim Saubermachen sogar noch Witze erzählen – wie den hier: „Warum sieht das Mathebuch so traurig aus? – weil es so viele Probleme hat.“