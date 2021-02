Von Benedikt Müller-Arnold, Düsseldorf

Hans-Ewald Reinert steht im Anbau eines Stalls in Preußisch Oldendorf in Ostwestfalen, sozusagen im strohbedeckten Spielzimmer der Schweine. Den Tisch für die Pressekonferenz hat Hofbesitzer Torsten Lange aus Strohballen geschustert. Vor dem Podium spielen Schweine mit der Schnauze an Reinerts Werbeschild herum. Durch eine meterlange Wandöffnung kommt Frischluft in den Stall. "Ich fühle mich hier sehr wohl", kokettiert Reinert. Die Schweine hätten ähnlich viel Platz wie früher, auf dem Hof seines Onkels.