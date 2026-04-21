Es gibt Fragen, die kleben an Politikerinnen und Politikern wie Kaugummi an der Schuhsohle. Eines der vielen Themen, die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verfolgt, wohin sie auch geht, ist Kerosin. Sie antwortet das, was sie so ähnlich schon am Montag geäußert hat, sie sehe keine Knappheit. Die deutschen Raffinerien könnten die Hälfte des Bedarfs decken. Aber sie verstehe die Sorgen der Industrie, der Logistik- und Touristikfirmen, sagt sie.