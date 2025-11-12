Vermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt, stellen die Wirtschaftsweisen im neuen Gutachten fest. Achim Truger fordert, reiche Firmenerben steuerlich stärker zu belasten – wobei es einen Konflikt mit Ratsmitglied Veronika Grimm gibt.

Die Sachverständigen haben monatelang am mehr als 300-seitigen Gutachten gearbeitet, das sie an diesem Mittwoch vorstellen. Achim Truger ist der Stress ein bisschen anzusehen, und dann hat er auch noch am Abend zuvor beim Käseschneiden den Finger erwischt. Sein Thema trägt er trotzdem mit Verve vor: Deutschland ist sehr ungleich, und das sollte sich ändern.